Украинский Холостяк стал папой первый раз - трогательное фото новорожденного

Дарья Хлыстун и Макс Михайлюк / instagram.com/dasha_khlystun_/

Возлюбленная бывшего Холостяка, пилота Макса Михайлюка Даша Хлыстун родила ему первенца.

Девушка опубликовала трогательные кадры из роддома в сториз своего Instagram

Несколько часов назад утром 28 апреля Даша опубликовала милый кадр с рукой новорожденного малыша, подписав его "Теперь я знаю, что такое счастье".

После этого девушка пообещала сообщить подробности позже и поблагодарила всех за поздравления. Даша рожала в роддоме клиники Адонис.

"Спасибо всем большое за поздравления. Очень много сообщений получила, не в состоянии ответить каждому лично. Скоро выйду на связь (наверное)", - написала она.

Напомним, Максим сообщил о беременности Дарьи и пополнении в своей семье трогательными фото.

Официально пара подтвердила свой роман только летом 2020 года. После того, как в сети ходили слухи о девушке Максима, они вместе "засветились" на фото, отдыхали вместе с семьей Григория Решетника, а потом попали в кадр во время отдыха на Ибице. Поэтому по подсчетам разных фан-групп их отношениям дают старт от мая до июня 2020 - после финала шоу Холостяк на ТВ.

Холостяк из 9 сезона Никита Добрынин также ждет ребенка от жены Даши Квитковой.