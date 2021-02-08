Холостяк показал свою избранницу и порадовал скорым пополнением в семье

Холостяк 2020 / СТБ

Участник юбилейного сезона шоу Холостяк на СТБ Максим Михалюк, который живет и работает в США, показал свою возлюбленную, и объявил, что готовится стать папой.

На шоу Холостяк он выбрал Дашу Улянову, но роман Макса и Даши не продлился долго, так как девушку не устраивало, что Макс во время шоу имел интимную связь с участницами.

Вскоре после окончания шоу Максим "засветил" свою новую избранницу, а вначале февраля, вслед за Холостяком из 9 сезона Никитой Добрыниным заявил о скором пополнении в семье. Он показал трогательные фото в Instagram.

"Каждый день - еще один день ближе к встрече со второй любовью моей жизни", - написал он и показал фото беременной Дарьей Хлыстун.

Именно с ней у него завязались отношения после провала на шоу Холостяк.

"Ещё раз искренне и от всего сердца поздравляю! Это настоящее счастье. Догоняйте", - пишет ему в комментариях Григорий Решетник.

"Вау!!! Макс, поздравляю! Ты красавчик!!", - написал финалист Холостячки Алексей Тригубенко.

"Пришло время поделиться с Вами самым сокровенным", - написала Даша под аналогичным фото в своем Instagram.

Дарья Хлыстун - короткая биография

Как известно, Дарья Хлыстун родом из Синельниково, Днепропетровской области. У нее было тяжелое детство, она мечтала стать юристом. Но так случилось, что с 18 лет она попала в модельный бизнес, и ей понравилось. Девушка стала профессионально подходить к карьере модели.

Дарья Хлыстун должна была выходить на подиум с Victoria’s Secret, и новость об украинской модели поразила украинскую медиа сферу, но она так не попала туда, так как ей не дали визу в Шанхай.

Однако, девушка успешно сотрудничает с американскими и европейскими студиями и агентствами. Нынче, судя по фото из соцсетей, они с Максимом живут в Киеве.

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