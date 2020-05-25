Макс и Даша расстались - Холостяку приписывают новый роман

Холостяк 2020: Макси и Даша больше не вместе / СТБ

Холостяк 2020 закончился в Украине 22 мая - Макс выбрал Дашу, которая все же призналась ему в чувствах почти что в последний момент.

Однако, почти сразу после окончания 12 выпуска Холостяк 2020, фанаты Макса и Даши стали писать в соцсетях, что Максим и Даша расстались - сейчас у пилота и владельца авиашколы другая девушка.

В финале шоу Холостяк Максим Михайлюк выбирал из скрытной эмоциональной Дашы и любящей доминировать Даны, и результат, не удовлетворил ни фанаток Даши, ни фанаток Даны. Сразу же после выбора, в соцсетях стали писать, что Макс и Даша недолго пробыли вместе после шоу Холостяк, а сейчас экс-Холостяк встречается с манекенщицей и актрисой Полиной. Кто-то даже утверждает, что Макс встречается с российской студенткой Юлей, но они даже не подписаны друг на друга в Instagram. Кроме того, со страница Макса в Instagram пропали почти все фото с шоу Холостяк после его завершения.

"Эта Полина, актриса из Киев Днем и Ночью 5 сезон", "Конечно, хотелось бы, чтобы он был с Дашей. Но действительно странно, что он на Дашу даже не подписан",

"сторіс у Даші з відміткою геолокації, ресторан в Одесі, так що, можливо і разом", "Макс Даше мозг, наверное, выел чайной ложкой. Последняя серия показала, какой он мозгоклюй. Для ранимой Даши это было слишком. Даша, просто верь, что твое с тобой будет. Мужчина должен решать проблемы, а не создавать их. Требовать от девушки признания в чувствах - это не показатель его чувств", "Кто эта другая?",

"он с Юлей сейчас", "Откуда инфа?", "та все пишут, что он с Полиной...и он на Дашу даже не подписан...ни одного лайка не ставил, а вот этой Полине лайкает как раз", "та с Полиной он", "я не знаю, я просто скинула её аккаунт", "А почему не с ней?", "да, он с Юлей сейчас , даже на СТБ странице об этом упоминали", "Хто це взагалі?", "думала ви про Юлю з проекту", - пишут в комментариях.

Примечательно, что вокруг Полины также разгораются интриги - на странице проекта на Новом канале осталась информация о том, что Полина недавно получила предложение от своего молодого человека.

В отличии от Даши, Полина - киевлянка, ей 25, она профессионально занималась моделингом и была актрисой. Но судя по ее странице в Instagram - девушка до конца не ушла из шоу бизнеса. В отличии от Даши и российской Юли, Полина с Максом подписаны друг на друга и ставят друг другу лайки, хотя совместных фото не сышещь.

Полина Ковалевская Киев днем и ночью - фото

Окончательно узнать, как сложилась жизнь участников шоу Холостяк 2020 можно будет в спецвыпуске 29 мая, а пока что официально никто ничего не подтверждает, и вся информация - неподтвержденные заявления фанатов.