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Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 22-05-2020 - Финал

22 мая 2020, 18:40

Юбилейный 10 сезон Холостяка 2020 закончился. Что было в финале 22-05-2020 и кого выбрал Макс - читайте на Главреде.

Холостяк 10 сезон 12 выпуск 22-05-2020: смотреть онлайн финал
Холостяк 10 сезон 12 выпуск 22-05-2020: смотреть онлайн финал / СТБ

Финал 10 сезона Холостяка прошел на СТБ. Двенадцатый выпуск  - финал шоу Холостяк 2020 прошел 22 мая в 19:00. В финале Макс будет выбирать победительницу - девушка, которая ему подходит больше всего по мнению самого холостяка и всех его советчиков. Однако осталось по одному свиданию с каждой девушкой - у Даши есть шанс раскрыться, а Дана может доказать искренность своих чувств.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк 22 мая выберет себе пару. Ведущим шоу будет Григорий Решетник. Кто станет победительницей - смотрите в новом выпуске.

Что было в финале шоу Холостяк 10 - смотри и читай на Главреде.

Перед тем, как принять окончательное решение, Макс отправится с каждой участницей проекта Холостяк 2020 на индивидуальное свидание.

Макс устроит свидания в Барселоне. С Дашей он проведет романтический вечер, прогуляется по набережной. Но, хотя, казалось бы, все хорошо, он неожиданно уйдет, оставив девушку подумать.

Холостяк 10 сезон
Холостяк 10 сезон - Макс и Даша / СТБ

С Даной Холостяк решит погрузиться в настоящее творчество. Свидание не пройдет без эротической поэзии девушки, которая обретет новые краски и станет еще более откровенной и личной. Финалистка открыто заявит о своих желаниях и намерениях.

Холостяк 10 сезон
Холостяк 10 сезон - Макс и Дана/ СТБ

Выбор оказался сложным для Макса - ему нравится и страстность Даны и эмоциональность Даши, но напористая любовь Даны пугает Макса, который не знает, сможет ли он такое выдержать.

Даша – полная противоположность Даны. Именно с Дашей Макс разделил самые чувственные моменты на проекте. Ему сначала нравились ее нежность и закрытость, а потом стали напрягать, так как он не знает, что у нее на уме.

Холостяк 10 сезон 12 выпуск полуфинал смотреть онлайн 22-05-2020:

Все выпуски 10 сезона шоу Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн все выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Холостяк 10 сезон онлайн новости шоу бизнеса СТБ Макс Михайлюк
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