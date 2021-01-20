"Холостяки" Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут ребенка

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram

"Холостяк" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова готовы стать родителями. Пара отправилась отдыхать на Мальдивы, и вместе со снимками с отдыха поделились с поклонниками радостными известиями.

Никита Добрынин и Даша Квиткова сообщили о беременности на странице в инстаграме.

"Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь",- написала Даша Квиткова".

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram

Такое же фото обнародовал Никита Добрынин и подписал его: "Наша огромная радость и маленькое чудо".

По словам Даши она уже на 4,5 месяце беременности, так что она исполнила традицию скрывать беременность в первом триместре. Рассекретили "положение" девушки только со снимками с отдыха - в бикини трудно было бы продолжать держать все в секрете.

Никита Добрынин и Даша Квиткова - участники проекта Холостяк 9. В мае 2020 года они зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 31 августа 2020 года они отпраздновали 2 года отношений.