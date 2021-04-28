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Український співак потрапив в реанімацію і пережив екстрену операцію

28 квітня 2021, 13:00

Співак Іван Наві розповів шанувальникам, що йому прямо під час зйомок стало погано, і довелося терміново робити операцію.

Іван Наві потрапив до реанімації
Іван Наві потрапив до реанімації / УНІАН

Український співак Іван Наві пережив жахливі хвилини, коли під час зйомок у нього стався напад болю.

Як повідомляє Наві у своєму Facebook, його терміново доставили в лікарню інституту ім. Шалімова в Києві, де провели операцію через запалення апендициту.

У Івана Нави міг трапиться розрив апендициту, живіт у нього болыв якийсь час, але він просто пив знеболююче на зйомках.

"Зі знімального майданчика на операційний стіл. Такого у мене ще не було. Зараз в реанімаційній палаті відходжу від операції, яку вночі зробили в клініці Інституту хірургії Шалімова... Пів дня на зйомках я думав, що це просто мене прихопив шлунок, спазм, який ось-ось пройде, але знеболюючі, які мені колов лікар на майданчику не допомагали... на той момент, я вже майже не міг стояти на ногах, але думав, що це пройде, як проходило завжди", – поділився Ivan Navi.

Іван Нави
Іван Нави / facebook.com/ivan1navi

Йому пощастило, що лікар на зйомках порекомендував поїхати зробити УЗД в лікарні, оскільки він підозрював, що це може бути апендицит.

"На той момент, я вже майже не міг стояти на ногах, але думав, що це пройде, як проходило завжди", - зізнався співак і попросив усіх не нехтувати здоров'ям.

"Лікар-хірург після операції сказав, що апендицит міг розірватися в будь-який момент, а операція була набагато складнішою, ніж планували. Але зараз вже відчуваю себе добре", - додав він.

Як повідомив Іван Наві, він був на зйомках МастерШефа на СТБ, але тепер їх доведеться скасувати або відкласти.

новини шоу бізнесу
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