Украинский певец попал в реанимацию и пережил экстренную операцию

Иван Нави попал в реанимацию / УНИАН

Украинский певец Иван Нави пережил ужасные минуты, когда во время съемок у него случился приступ боли.

Как сообщает Нави в своем Facebook, его срочно доставили в больницу института им. Шалимова в Киеве, где провели операцию из-за воспаления аппендицита.

У Ивана Нави мог случится разрыв аппендицита, живот у него болел какое-то время, но он просто пил обезболивающее на съемках.

"Со съемочной площадки на операционный стол. Такого у меня еще не было. Сейчас в реанимационной палате отхожу от операции, которую ночью сделали в клинике института хирургии Шалимова... Пол дня на съемках я думал, что это просто меня прихватил желудок, спазм, который вот-вот пройдет, но обезболивающие, которые мне колол врач на площадке не помогали... на тот момент, я уже почти не мог стоять на ногах, но думал, что это пройдет, как проходило всегда", – поделился Ivan Navi.

Иван Нави / facebook.com/ivan1navi

Ему повезло, что врач на съемках порекомендовал поехать сделать УЗД в больнице, поскольку он подозревал, что это может быть апендицит.

"На тот момент, я уже почти не мог стоять на ногах, но думал, что это пройдет, как проходило всегда", - признался певец и попросил всех не пренебрегать здоровьем.

"Врач-хирург после операции сказал, что аппендицит мог разорваться в любой момент, а операция была намного сложнее, чем планировали. Но сейчас уже чувствую себя хорошо", - добавил он.

Как сообщил Иван Нави, он был на съемках МастерШефа на СТБ, но теперь их придется отменить или отложить.