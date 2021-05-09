Померла зірка культового серіалу Санта-Барбара

Тоуні Кітейн померла у віці 59 років / instagram.com/tawnykitaenofficial

Зірка серіалу Санта-Барбара, американська актриса і модель Тоуні Кітейн померла у віці 59 років в Каліфорнії.

Інформацію про смерть актриси виданню NYT підтвердила дочка актриси. Причина смерті наразі невідома.

Джулія "Тоні" Кітейн народилася у 1961 році в Сан-Дієго. З початку 1980-х років почала активно з'являтися в кіно і на ТБ. Знімалася в таких фільмах, як "Малібу" (1983), "Гвендолін" (1984),"Мальчишник" (1984).

Найбільшу популярність отримала завдяки ролі в телесеріалі "Санта-Барбара" (1984), а також зйомкам в декількох кліпах групи Whitesnake.

У період з 1992 по 1994 рік грала постійні ролі в таких телесеріалах, як "Дивовижні мандри Геракла" і "Найкумедніші люди Америки".

У 2006 році Тоні Кітейн була заарештована за зберігання наркотиків, після чого пройшла курс реабілітації.

У 2009 році була затримана за водіння автомобіля напідпитку у місті Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, повідомляє Вікіпедія.

Тоні Кітейн була двічі заміжня. Перший чоловік - Девід Ковердейл (народився 22 вересня 1951), вокаліст лідер британської рок-групи "Whitesnake", що грає в стилях хард-рок і хеві-метал (період шлюбу з 1989 до 1991 року).

Другий чоловік - Чак Фінлі (народився 26 листопада 1962), американський бейсболіст, який виступав на позиції пітчера (період шлюбу з 1997 до 2002 року), у пари народилися дві доньки — Уайнтер Мері (народилася 18 березня 1993) і Рейн (народилася 1 червня 1998).

Відзначимо, актриса активно вела свою сторінку в Instagram, за кілька днів до смерті вона розмістила свій портрет, який їй надіслав хтось із шанувальників.

Також на сторінці актриси з'явилося повідомлення про її смерть, яке розмістили її доньки.

Раніше в штаті Каліфорнія (США) на 85 - му році життя помер актор Джед Аллан (Jed Allan), який отримав всесвітню популярність після ролі Сісі Кепвелла в легендарному серіалі "Санта-Барбара".