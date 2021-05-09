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Умерла звезда культового сериала Санта-Барбара

9 мая 2021, 14:52

Наибольшую популярность актриса получила благодаря роли в телесериале "Санта-Барбара" (1984), а также съемкам в нескольких клипах группы Whitesnake.

Тоуни Китэйн умерла в возрасте 59 лет / instagram.com/tawnykitaenofficial

Звезда сериала Санта-Барбара, американская актриса и модель Тоуни Китэйн умерла в возрасте 59 лет в Калифорнии.

Информацию о смерти актрисы изданию NYT подтвердила дочь актрисы. Причина смерти не уточняется.

Джулия "Тони" Китейн родилась в 1961 году в Сан-Диего. С начала 1980-х годов начала активно появляться в кино и на ТВ. Снималась в таких фильмах, как "Малибу" (1983), "Гвендолин" (1984), "Мальчишник" (1984).

Наибольшую популярность получила благодаря роли в телесериале "Санта-Барбара" (1984), а также съемкам в нескольких клипах группы Whitesnake.

В период с 1992 по 1994 год играла постоянные роли в таких телесериалах, как "Удивительные странствия Геракла" и "Самые забавные люди Америки".

В 2006 году Тони Китэйн была арестована за хранение наркотиков, после чего прошла курс реабилитации.

В 2009 году была задержана за вождение автомобиля в нетрезвом виде в городе Ньюпорт-Бич, Калифорния, сообщает Википедия.

Тони Китэйн была дважды замужем. Первый супруг — Дэвид Ковердэйл (род. 22 сентября 1951), вокалист лидер британской рок-группы "Whitesnake", играющей в стилях хард-рок и хеви-метал (период брака с 1989 по 1991 год).

Второй супруг — Чак Финли (род. 26 ноября 1962), американский бейсболист, выступавший на позиции питчера (период брака с 1997 по 2002 год), у пары родились две дочери — Уайнтер Мери (род. 18 марта 1993) и Рэйн (род. 1 июня 1998).

Отметим, актриса активно вела свою страницу в Instagram, за несколько дней до смерти она разместила свій портрет, который ей прислал кто-то из поклонников.

Также на странице актрисы появилось сообщение о ее смерти, которое разместили ее дочери.

Ранее в штате Калифорния (США) на 85-м году жизни скончался актер Джед Аллан (Jed Allan), получивший всемирную известность после роли СиСи Кэпвелла в легендарном сериале "Санта-Барбара".

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