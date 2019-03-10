В США умер актер-звезда легендарного сериала Санта-Барбара

Джед Аллан / Reuters

В штате Калифорния (США) на 85-м году жизни скончался актер Джед Аллан (Jed Allan), получивший всемирную известность после роли СиСи Кэпвелла в легендарном сериале "Санта-Барбара".

Такое сообщение опубликовал портал TVLine.

Аллан был одним из самых известных актеров американских мелодраматических сериалов-"мыльных опер". С 1978-го по 1979-й он признавался лучшим артистов такого формата по версии журнала Soap Opera Digest (за роль в телесериале "Дни нашей жизни").

Аллан играл СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре" с 1986-го по 1993-й, отыграв в общей сложности в 1089 сериях.

Напомним, ранее в США умерла звезда популярных сериалов "Санта-Барбара" и "Главный госпиталь" Сьюзен Браун.