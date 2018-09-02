В США умерла звезда популярных сериалов "Санта-Барбара" и "Главный госпиталь"

Сьюзен Браун / twitter.com/KatapultEnt

В США умерла "звезда "мыльных опер" актриса Сьюзен Браун. Актриса скончалась в больнице на 87-м году жизни.

Первым из ее друзей и коллег об этом рассказал Фрэнк Валентини - исполнительный продюсер сериала "Главный госпиталь", в котором Браун начала сниматься в далеком 1977 году: "Это очень печальный день в Порт-Чарльзе, прекрасная Сьюзан Браун умерла сегодня. Мои самые искренние соболезнования ее семье и всем тем, кто знал эту необыкновенную женщину", - рассказал он, сообщает Hollywood Reporter.

Браун также известна по ролям в таких мыльных операх, как "Санта-Барбара" и "Как вращается мир". В "Санта-Барбаре" актриса сыграла Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.

Свою актерскую карьеру Браун завершила в 2004 году, последний раз снявшись в сериале "Главный госпиталь".

Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве скончался Иосиф Кобзон.