В Москве скончался актер из "Оба-на!" и сериала "Глухарь"

Сергей Таланов / kino-teatr.ru

В Москве скончался заслуженный артист РФ Сергей Таланов, известный участием в проектах "Оба-на!", "33 квадратных метра", а также по сериалам "Глухарь", "Кадетство", "Воронины" и фильму "Брестская крепость".

Прощание с артистом пройдет 31 августа в Москве, пишет НСН.

Сергей Таланов родился в семье дрессировщика Александра Таланова. Он окончил Московский авиационный институт, но выбрал актерскую профессию. С 1986 по 1991 год активно участвовал в КВН. В его амплуа в основном комические роли. На телевидении он впервые появился в юмористической передаче "Джентельмен-шоу".

Отметим, что Таланов известен по ролям в таких юмористических проектах, как "33 квадратных метра", "Оба-на!". Играл в Театре клоунады Терезы Дуровой, театре "Группа товарищей".

Кроме того, он запомнился съемками в российских сериалах "Глухарь", Кадетство", "Воронины", в фильме "Брестская крепость".

Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве скончался Иосиф Кобзон.