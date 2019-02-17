Искусствоведы объяснили, откуда пошло название мыльная опера

Откуда пошло название мыльная опера. Кадр из сериала "Кухня". / Hello!

Многие задаются вопросом, почему телесериалы назвали мыльными операми.

Сами сериалы появились в 1930-х годах в США. Они выходили на радио. Это были длинные многосерийные программы с незатейливыми слезоточивыми сюжетами. Причем самый длинный сериал – это отнюдь не Санта-Барбара, как думают большинство жителей бывшего СНГ, а Путеводный свет: он длился аж 72 года (всего более 15 тысяч серий).

Так как основной аудиторией этих программ были домохозяйки, то вполне логично, что спонсорами сериалов выступали производители мыла и других моющих средств. Поэтому за радио-, а впоследствии и телесериалами и закрепилось название "мыльная опера".

Напомним, телеканал 1+1 покажет в эфире документальную ленту о 40-м президенте США Рональде Рейгане. В тизере говорится о том, что в ленте рассказывается история о "человеке из шоу-бизнеса, который стал президентом".

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал сообщения о том, что власти Украины хотят закрыть сериал Слуга народа-3, где он исполнил главную роль.

Напомним, канал HBO показал первые кадры из сериала "Чернобыль". Премьера сериала запланирована на май 2019 года.