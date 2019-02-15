Телеканал 1+1 покажет озвученный Зеленским фильм о Рейгане

Фильм расскажет об актере, гражданине и президенте Рональде Рейгане / Фото: скриншот из видео

Телеканал 1+1 покажет в эфире документальную ленту о 40-м президенте США Рональде Рейгане.

Анонс фильма размещен на странице телевизионного канала в Facebook.

В тизере говорится о том, что в ленте рассказывается история о "человеке из шоу-бизнеса, который стал президентом".

Точная дата выхода фильма не указана, лишь обозначено, что увидеть его зрители смогут в ближайшее время.

Рейгана в киноленте на украинском языке озвучивает шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Как известно, Рейган занимал пост президента США с 1981 по 1989 год. До начала политической карьеры он много лет работал актером и радиоведущим.

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал сообщения о том, что власти Украины хотят закрыть сериал Слуга народа-3, где он исполнил главную роль.

Напомним, в президентском рейтинге Зеленский резко оторвался от Тимошенко и Порошенко. Всего на выборы президента 2019 готовы пойти 81% опрошенных.