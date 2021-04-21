У центрі Києва побили відомого українського телеведучого

Майкла Щура побили в Києві / Facebook

21 квітня в центрі Києві побили українського телеведучого Романа Вінтоніва, відомого під псевдонімом Майкл Щур, через зауваження про правила дорожнього руху.

Як повідомив сам журналіст на своїй сторінці в Facebook, інцидент стався близько 13:50-13:55 на перехресті вулиць Ярославів Вал та Івана Франка.

За словами ведучого, він переходив дорогу по пішохідному переході, але зупинився, щоб пропустити хлопців на самокатах, які їхали по велодоріжці.

Одному з них журналіст крикнув, щоб він пропускав пішоходів. Той сліз з самоката і між ними почалася перепалка.

"Він витягнув балончик з газом і забризкав мені очі, а потім сів на самокат і продовжив поїздку. Я наздогнав його і стягнув з самоката. Ми обидва нормально впали", - зазначив ведучий.

Щур додав, що хлопець після всього ще й вдарив його.

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Журналіст написав заяву в поліцію. Також він просить всіх, хто міг бачити цей інцидент, написати йому в особисті повідомлення.

При цьому Вінтон додав, що якщо він у чомусь був не правий, то готовий нести відповідальність.

Як раніше повідомляв Главред: