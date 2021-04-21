В центре Киева избили известного украинского телеведущего

Майкла Щура избили в Киеве / Facebook

21 апреля в центре Киеве избили украинского телеведущего Романа Винтонива, известного под псевдонимом Майкл Щур, из-за замечания о правилах дорожного движения.

Как сообщил сам журналист на своей странице в Facebook, инцидент произошел около 13:50-13:55 на перекрестке улиц Ярославов Вал и Ивана Франка.

По словам ведущего, он переходил дорогу по пешеходному переходу, но остановился, чтобы пропустить парней на самокатах, которые ехали по велодорожке.

Одному из них журналист крикнул, чтобы он пропускал пешеходов. Тот слез с самоката и между ними началась перепалка.

"Он вытянул баллончик с газом и забрызгал мне глаза, а затем сел на самокат и продолжил поездку. Я догнал его и стащил с самоката. Мы оба нормально упали", – отметил ведущий.

Щур добавил, что парень после всего еще и ударил его.

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Журналист написал заявление в полицию. Также он просит всех, кто мог видеть этот инцидент, написать ему в личные сообщения.

При этом Винтонив добавил, что если он в чем-то был не прав, то готов нести ответственность.

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