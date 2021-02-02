Черкасский журналист пожаловался, что его избила "шишка" из горсовета

Журналист сообщил, что после нападения редакция телеканала Антенна разгромлена.
Журналист из Черкасс, главный редактор ООО телекомпания Антенна Валерий Воротник сообщил, что на него совершил нападение начальник Управления инспектирования Черкасского горсовета Станислав Коломиец с охранником.
Воротник на своей странице в Facebook написал, что нападавшие ворвались в помещение редакции телеканала Антенна, ударили его сзади, нанесли удары по голове и били с двух сторон.
Журналист добавил, что редакция разгромлена. По его словам, о нападении уже знают в полиции.
"Станислав Коломиец с подручным разгромили редакцию телеканала Антенна, напали на меня. Я даже не успел сделать попытку оказать сопротивление. Били вдвоем, напали сзади, когда я работал за компьютером…", – пожаловался автор.
Воротник считает, что нападение произошло из-за конфликта, который вспыхнул вокруг видеоролика.
Журналист обвинил Коломийца в том, что он опубликовал на своей странице в Facebook сюжет, украденный из YouTube-канала Антенны.
Также Воротник опубликовал переписку с Коломийцем.
Коломиец в соцсети призвал объективно осветлять новости и показал переписку с журналистом, в которой собеседник использовал немало нецензурной лексики.
- Справка. Антенна – это сообщество региональных медиа Черкасской области, говорится на сайте antenna.com.ua.
- В 1997 году Валерий Воротник основал газету Антенна. В 2006 году появился телеканал Антенна.