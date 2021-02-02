Черкасский журналист пожаловался, что его избила "шишка" из горсовета

Валерий Воротник утверждает, что его бил Станислав Коломиец / facebook.com/vvorotnik

Журналист из Черкасс, главный редактор ООО телекомпания Антенна Валерий Воротник сообщил, что на него совершил нападение начальник Управления инспектирования Черкасского горсовета Станислав Коломиец с охранником.

Воротник на своей странице в Facebook написал, что нападавшие ворвались в помещение редакции телеканала Антенна, ударили его сзади, нанесли удары по голове и били с двух сторон.

Журналист добавил, что редакция разгромлена. По его словам, о нападении уже знают в полиции.

"Станислав Коломиец с подручным разгромили редакцию телеканала Антенна, напали на меня. Я даже не успел сделать попытку оказать сопротивление. Били вдвоем, напали сзади, когда я работал за компьютером…", – пожаловался автор.

Воротник считает, что нападение произошло из-за конфликта, который вспыхнул вокруг видеоролика.

Журналист обвинил Коломийца в том, что он опубликовал на своей странице в Facebook сюжет, украденный из YouTube-канала Антенны.

Также Воротник опубликовал переписку с Коломийцем.

/ facebook.com/vvorotnik

Коломиец в соцсети призвал объективно осветлять новости и показал переписку с журналистом, в которой собеседник использовал немало нецензурной лексики.

/ facebook.com/st.kolomiets