Моргенштерну заборонили виконувати пісню "Володимир Путін - молодець"

Алішер Моргенштерн / Instagram

У російській глибинці, місті Уфа, Кіровський райсуд заборонив реп-виконавцю Алішеру Моргенштерну виконувати композицію "Володимир Путін-молодець", авторства Казанського музиканта і тамади Олега Лихачова. Про це стало відомо з відеозапису засідання суду в Instagram.

Суд частково задовольнив позовну заяву про захист авторських прав, яку Лихачов подав проти Моргенштерна. Судді визнали, що репер незаконно використовував пісню і зобов'язав його виплатити Лихачову 300 тисяч рублів компенсації. При цьому суд відхилив вимогу Лихачова, який домагався від Моргенштерна публічних вибачень.

Скандал піднявся, коли Лихачов в одному з роликів в сервісі мікроблогів TikTok виявив сполученими рядки з його пісні про Володимира Путіна з треком новий Мерін Моргенштерна. У цьому ролику, говорив тамада, відкривали роти близько десяти популярних блогерів і співаків, серед яких були співак Єгор Крід, сам Моргенштерн і блогер Данило Мілохін. У підсумку Лихачов подав до суду на Моргенштерна, Кріда, телеведучого Володимира Соловйова і Перший канал. Про судові рішення за іншими позовами поки нічого не відомо.

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