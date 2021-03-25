Моргенштерну заборонили виконувати пісню "Володимир Путін - молодець"

Суд також зобов'язав реп-виконавця Алішера Моргенштерну сплатити велику суму грошей автору композиції - музиканту і тамаді з Казані Олегу Лихачову.
У російській глибинці, місті Уфа, Кіровський райсуд заборонив реп-виконавцю Алішеру Моргенштерну виконувати композицію "Володимир Путін-молодець", авторства Казанського музиканта і тамади Олега Лихачова. Про це стало відомо з відеозапису засідання суду в Instagram.
Суд частково задовольнив позовну заяву про захист авторських прав, яку Лихачов подав проти Моргенштерна. Судді визнали, що репер незаконно використовував пісню і зобов'язав його виплатити Лихачову 300 тисяч рублів компенсації. При цьому суд відхилив вимогу Лихачова, який домагався від Моргенштерна публічних вибачень.
Скандал піднявся, коли Лихачов в одному з роликів в сервісі мікроблогів TikTok виявив сполученими рядки з його пісні про Володимира Путіна з треком новий Мерін Моргенштерна. У цьому ролику, говорив тамада, відкривали роти близько десяти популярних блогерів і співаків, серед яких були співак Єгор Крід, сам Моргенштерн і блогер Данило Мілохін. У підсумку Лихачов подав до суду на Моргенштерна, Кріда, телеведучого Володимира Соловйова і Перший канал. Про судові рішення за іншими позовами поки нічого не відомо.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Моргенштерн в Україні потрапив в топ рейтингів про прослуховування і перегляд кліпів у 2020 році.
- Пізніше стало відомо, що реп-виконавець зібрався з концертами влітку 2021 року відразу в три українських міста - Київ, Харків, Запоріжжя.
- При цьому в Києві Моргенштерн збирається виступити в Палаці Спорту (вартість квитків складе 490-4490 Гривень), у Харкові - від 400 до 1700 гривень, у Запоріжжі - 350-1000 гривень.