Ведуча 1+1 Олена Кравець розповіла про зміну іміджу напередодні прем'єри нового проекту

Олена Кравець / 1+1

На телеканалі 1+1 стартує нове інфотейнмент-шоу під назвою "Твій День", в якому глядачі разом з ведучими, гостями та експертами зможуть проживати головні події в легкому і невимушеному форматі. У проекті буде шість ведучих: Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко, Стася Ровінська, Володимир Рабчун, ім'я шостого ведучого поки тримається в таємниці. До команди ведучих приєдналася також Олена Кравець, яка буде вести випуски по четвергах.

Напередодні старту проекту Олена Кравець кардинально змінила зачіску і здивувала шанувальників короткою стрижкою. Телеведуча натякнула, що це-тільки початок і попереду ще багато нових, цікавих змін.

"Є така думка, що коли жінка готова до справжніх змін у своєму житті, перше що вона змінює це - зачіска. Тому я сподіваюся, що це буде новий старт" ,- розповіла Олена Кравець.

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Також зірка розповіла, що з нетерпінням чекає прем'єри нового інфотейнмент-шоу Твій День і вже активно готується до ефірів: вивчає аудиторію, разом з Редакцією продумує актуальні теми для обговорення, цікаві історії та поради з власного досвіду.

"Насправді, я трохи хвилююся, адже це для мене перший великий досвід в ролі ведучої прямого ефіру. Так, звичайно я неодноразово проводила великі заходи, але в проекті Твій День - справжній дебют в ролі телеведучої. Це цікавий виклик для мене. Вже думаю про те, чим буду ділитися з глядачами, працюю над вимовою, контентом та інше",- розповіла Олена Кравець.

Також Олена розповіла, що її сім'я рішення спробувати себе в ролі телеведучої сприйняла чудово і всіляко підтримує напередодні прем'єри проекту.

Олена Кравець / 1+1

"Сім'я відреагувала дуже добре, радіють за мене. Вони в мене вірять іноді більше, ніж я сама в себе. І це надихає", - підкреслила вона.

Нагадаємо, в новому проекті, який виходитиме в ефір по буднях, глядачі разом з ведучими і запрошеними гостями та експертами зможуть прожити головні події дня в легкому і невимушеному форматі. Дізнатися деталі, почути поради та обговорення в студії. Крім того, ведучі спілкуватимуться з цікавими гостями та експертами, розбиратимуть актуальні теми, ділитимуться оригінальними лайфхаками, обмінюватимуться корисними порадами з питань безпеки, здоров'я, фінансів тощо.

Над новим проектом працює команда улюбленого ранкового шоу українців "Сніданок з 1+1" та ЖВЛ.

Прем'єра проекту Твій День відбудеться вже 24 травня об 11:15 на 1+1.

Усі випуски нового шоу можна буде подивитися онлайн на сайті 1+1 video.