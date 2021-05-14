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Ведущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта

14 мая 2021, 12:39

Елана Кравец вышла на связь после интригующего молчания, и рассказала о новой работе с 1+1

Елена Кравец
Елена Кравец / 1+1

На телеканале 1+1 стартует новое инфотейнмент-шоу под названием "Твій День", в котором зрители вместе с ведущими, гостями и экспертами смогут проживать главные события в легком и непринужденном формате. В проекте будет шесть ведущих: Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская, Владимир Рабчун, имя шестого ведущего пока держится в тайне. К команде ведущих присоединилась также Елена Кравец, которая будет вести выпуски по четвергам.

Накануне старта проекта Елена Кравец кардинально изменила прическу и удивила поклонников короткой стрижкой. Телеведущая намекнула, что это - только начало и впереди еще много новых, интересных изменений.

"Есть такое мнение, что когда женщина готова к настоящим изменениям в своей жизни, первое что она меняет это - прическа. Поэтому я надеюсь, что это будет новый старт", - рассказала Елена Кравец.Читайте такжеЕлена Кравец из Вечернего Квартала стала ведущей на 1+1

Также звезда рассказала, что с нетерпением ждет премьеры нового инфотейнмент-шоу Твій День и уже активно готовится к эфирам: изучает аудиторию, вместе с редакцией продумывает актуальные темы для обсуждения, интересные истории и советы из собственного опыта.

"На самом деле, я немного волнуюсь, ведь это для меня первый большой опыт в роли ведущей прямого эфира. Да, конечно я неоднократно проводила крупные мероприятия, но в проекте "Твій День" - настоящий дебют в роли телеведущей. Это интересный вызов для меня. Уже думаю о том, чем буду делиться со зрителями, работаю над произношением, контентом и прочее", - рассказала Елена Кравец.

Также Елена рассказала, что ее семья решение попробовать себя в роли телеведущей восприняла прекрасно и всячески поддерживает накануне премьеры проекта.

Елена Кравец
Елена Кравец / 1+1

"Семья отреагировала очень хорошо, радуются за меня. Они в меня верят иногда больше, чем я сама в себя. И это вдохновляет", - подчеркнула артистка.

Напомним, в новом проекте, который будет выходить в эфир по будням, зрители вместе с ведущими и приглашенными гостями и экспертами смогут прожить главные события дня в легком и непринужденном формате. Узнать детали, услышать советы и обсуждения в студии. Кроме того, ведущие будут общаться с интересными гостями и экспертами, разбирать актуальные темы, делиться оригинальными лайфхаками, обмениваться полезными советами по вопросам безопасности, здоровья, финансов и тому подобное.

Над новым проектом работает команда любимого утреннего шоу украинцев Сніданку з 1+1 та ЖВЛ.

Премьера проекта Твій День состоится уже 24 мая в 11:15 на 1+1.

Все выпуски можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Елена Кравец новости шоу бизнеса
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