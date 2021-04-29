Елена Кравец сменила имидж и удивила красотой в новой фотосессии

Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/

Украинская артистка, юмористка, телеведущая 1+1 Елена Кравец сменила образ и приятно удивила всех своих друзей и поклонников.

Артистка в Instagram заинтриговала поклонников предположением, что перемены во внешности связаны с ее чудесным настроением.

"Привет! А я подстриглась! Психанула, как говорится!). Очень уж захотелось перемен! Не исключено, что все это- влияние системы питания, моих результатов, ну и весны, конечно же!))) Сегодня в 19.00 у нас с Павлом Богаччи прямой эфир, так что присоединяйтесь! Пойду пока уложу новую челку", - порадовала она поклонников.

Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/

Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/

Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/

Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/

"Леночка, ты всегда и во всем прекрасна", "Шикарная", "Лена, ты красотка", "Прекрасно", "Кайф", "Ого, огонь, Лена!", "Минус 10 по паспорту", "Так неожиданно и такая легкость. Молодец!", "Супер! Вам очень идет", - пишут в комментариях друзья и поклонники артистки.

Напомним, Елена Кравец из Вечернего Квартала стала ведущей 1+1.

Все выпуски Вечернего Квартала и Женского квартала с Еленой Кравец можно посмотреть на платформе 1+1 video.