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Елена Кравец сменила имидж и удивила красотой в новой фотосессии

29 апреля 2021, 17:34

Молодая мать, украинская артистка Елена Кравец похвасталась шикарными переменами.

Елена Кравец
Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/

Украинская артистка, юмористка, телеведущая 1+1 Елена Кравец сменила образ и приятно удивила всех своих друзей и поклонников.

Артистка в Instagram заинтриговала поклонников предположением, что перемены во внешности связаны с ее чудесным настроением.

"Привет! А я подстриглась! Психанула, как говорится!). Очень уж захотелось перемен! Не исключено, что все это- влияние системы питания, моих результатов, ну и весны, конечно же!))) Сегодня в 19.00 у нас с Павлом Богаччи прямой эфир, так что присоединяйтесь! Пойду пока уложу новую челку", - порадовала она поклонников.

Елена Кравец
Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/
Елена Кравец
Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/
Елена Кравец
Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/
Елена Кравец
Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/

"Леночка, ты всегда и во всем прекрасна", "Шикарная", "Лена, ты красотка", "Прекрасно", "Кайф", "Ого, огонь, Лена!", "Минус 10 по паспорту", "Так неожиданно и такая легкость. Молодец!", "Супер! Вам очень идет", - пишут в комментариях друзья и поклонники артистки.

Напомним, Елена Кравец из Вечернего Квартала стала ведущей 1+1.

Все выпуски Вечернего Квартала и Женского квартала с Еленой Кравец можно посмотреть на платформе 1+1 video.

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