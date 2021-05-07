Журналісти показали, як виглядають Катя Осадча і Тіна Кароль без макіяжу

Катерина Осадча / instagram.com/kosadcha/

Читачі новин часто шукають фото своїх кумирів у повсякденному житті. Особливо популярністю користуються відомі красуні - як Голлівудські, так і наші, українські. Папараці продають фото селебрітіз "у домашньому" без макіяжу за великі гроші.

Канал Kyiv Live опублікував свої матеріали від папараці, які застали знаменитих українських модниць і красунь Катю Осадчу і Тіну Кароль в той момент, коли вони були без супер-модного макіяжу.

Фотографи чекали селебрітіз біля павільйону на зйомках шоу Голос країни, де змогли застати дівчат, поки ті виходили з авто по приїзду на зйомки.

Тіна Кароль / кадр з відео Новини. LIVE

Тіна Кароль / кадр з відео Новини. LIVE

При цьому, хоч матеріал і вийшов після інтерв'ю Тіни Кароль Славі Дьоміну з радіо Люкс, журналісти все переплутали, і коли показували свої кадри, назвали радіоведучого "помічником" Тіни Кароль, з яким вона приїхала випити кави.читайте такожТіна Кароль відповіла на особисте запитання про чоловіків і стосунки

Катя Осадча / кадр з відео Новини. LIVE

Катя Осадча / кадр з відео Новини. LIVE

Нагадаємо, що інтерв'ю знімалося в парку імені Тараса Шевченка на метро Льва Толстого. Тіна Кароль приїхала без макіяжу, в кросівках, білій сукні і з зачіскою просто зав'язаною у "кінський хвіст".

Вони також зняли її автомобіль Range Rover, приблизною вартістю 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, нещодавно відкрилося, що Катя Осадча вагітна вдруге. Вона поїхала до Туреччини на Відпочинок з чоловіком, і засвітила шикарну фігуру в бікіні під час купання в морі.

Як відомо, Тіна Кароль оголосила про відхід з шоу Голос країни після фіналу 11 сезону, в якому перемогла Надя Дорофєєва та її підопічний Сергій Лазановський.

Усі випуски шоу Голос країни 11 можна дивитися онлайн на сайті 1+1 video.