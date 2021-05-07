Журналисты показали, как выглядят Катя Осадчая и Тина Кароль без макияжа

Катерина Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Читатели новостей часто ищут фото своих кумиров в повседневной жизни. Особенно популярностью пользуются известные красавицы - как Голливудские, так и наши, украинские. Папарацци продают фото селебритиз "в домашнем" без макияжа за большие деньги.

Канал Kyiv Live опубликовал свои материалы от папарацци, которые застали знаменитых украинских модниц и красавиц Катю Осадчую и Тину Кароль в тот момент, когда они были без супер-модного макияжа.

Фотографы поджидали селебритиз возле павильона на съемках шоу Голос країни, где смогли застать девушек, пока те выходили из авто по приезду на съемки.

Тина Кароль / кадр из видео Новини. LIVE

Тина Кароль / кадр из видео Новини. LIVE

При этом, хоть материал и вышел после интервью Тины Кароль Славе Дьомину с Радио Люкс, журналисты все перепутали, и когда показывали свои кадры, назвали радиоведущего "помощником" Тины Кароль, с которым она приехала выпить кофе.Читайте такжеТина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношениях

Катя Осадчая / кадр из видео Новини. LIVE

Катя Осадчая / кадр из видео Новини. LIVE

Напомним, что интервью снималось в парке имени Тараса Шевченко на метро Льва Толстого. Тина Кароль приехала без макияжа, в кроссовках, белом платье и с африканской прической.

Они также засняли ее автомобиль Range Rover, приблизительной стоимостью 3 миллиона гривен.

Напомним, недавно открылось, что Катя Осадчая беременная второй раз. Она уехала в Турцию на отдых с мужем, и засветила шикарную фигуру в бикини во время купания в море.

Как известно, Тина Кароль объявила об уходе с шоу Голос країни после финала 11 сезона, в котором победила Надя Дорофеева и ее подопечный Сергей Лазановский.

Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.