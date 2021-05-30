"Глобальне потепління по-українськи": за два дні до початку літа в Карпатах випав сніг

У Карпатах 30 травня сніжить / facebook.com/chornogora.rescue112

30 травня на одній з найвищих вершин Українських Карпат - горі Піп Іван Чорногірський - спостерігається зимова погода.

Як повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook, вранці в неділю тут було хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. У горах вітер південно-західний до 3-5 м/с. Крім того, на вершині Карпат падає сніг, але невеликий "плюс". Температура повітря становить +1 градус.

Новина про те, що в Карпатах за кілька днів до початку літа сніжіть, розбурхала українців. Що пишуть в Мережі:

"Глобальне потепління по-українськи"

"У мене на Полтавщині зараз +15, "нормальне таке" завершення весни, не скоро курточку ховати в шафу ще)))"

"Так ось чому так похолодало у нас на Волині. Овва!"

"Це ж круто! Завжди мріяла побувати в зимових Карпатах. Особливо, в червні"

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