"Глобальне потепління по-українськи": за два дні до початку літа в Карпатах випав сніг

Вранці 30 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Сніжить при температурі +1 градус.
30 травня на одній з найвищих вершин Українських Карпат - горі Піп Іван Чорногірський - спостерігається зимова погода.
Як повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook, вранці в неділю тут було хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. У горах вітер південно-західний до 3-5 м/с. Крім того, на вершині Карпат падає сніг, але невеликий "плюс". Температура повітря становить +1 градус.
Новина про те, що в Карпатах за кілька днів до початку літа сніжіть, розбурхала українців. Що пишуть в Мережі:
"Глобальне потепління по-українськи"
"У мене на Полтавщині зараз +15, "нормальне таке" завершення весни, не скоро курточку ховати в шафу ще)))"
"Так ось чому так похолодало у нас на Волині. Овва!"
"Це ж круто! Завжди мріяла побувати в зимових Карпатах. Особливо, в червні"
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Погода в Україні - про що раніше писав Главред:
- Докладний прогноз погоди на літо 2021 дав народний синоптик Леонід Горбань. Він підкреслив, що влітку в Україні погода буде на будь-який смак.
- Погода в Україні нинішнім літом, згідно з прогнозами, не буде істотно відрізнятися від торішньої. Але перший місяць літа буде досить холодним.
- Завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Світлана Краковська розповіла про те, чи варто чекати в Україні на спекотне літо в 2021 році.