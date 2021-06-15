Справжній апокаліпсис: Україну накрив ураган і шквальний вітер з градом

В Україну прийшла небезпечна погода / pixabay

У вівторок, 15 червня, в Україні розгулялася негода. Потужна злива пройшла в Дніпро, де на дорогах плавали машини, а також в Одесу.

Сильний дощ перетворив узбіччя вулиць на стрімкі річки. Гроза застала перехожих зненацька.

За словами очевидців, найбільше постраждав великий житловий район міста - селище Котовського, де вітер зносив торгові намети і ламав дерева.

В одному з районів дерево впало прямо на машину, притиснувши її.

Рятувальники служби ДСНС попередили людей про шквали, закликали надійно припаркувати авто і не виходити з будинків під час негоди.

15 червня також залило і Дніпро, де буквально за півгодини дощ підтопив кілька районів, хоча вранці ще було досить сонячно і ясно.

Сильна злива почалася близько половини п'ятого дня, і в лічені хвилини вулиці Дніпра перетворилися в бурхливі потоки, так як стоки не справлялися з великим потоком води.

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Також через негоду і шквали були пошкоджені деякі дерева. Так, біля ресторану Черчілль ствол впав на припарковане авто. У Telegram-каналі Х_Днипро показали відповідні фото.

Також недалеко від ТЦ Славутич на проспекті Поля навпіл склався білборд.

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