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Від спеки до заморозків: кліматолог попередила про небезпечну погоду

11 червня 2021, 21:19
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В Україну йдуть спека і грози, але і про холод забувати не варто.

Погода
Погода в Україні буде спекотною / pixabay

Літо в Україні буде спекотним, але з сильними дощами і грозами. Крім того, українцям слід підготуватися до сильних перепадів температур і навіть заморозків.

За словами кліматолога Євгенії Засядько, прохолодний початок літа аномальний для наших широт. За її словами, це підтвердження кліматичної кризи.

"Це показує, що відбувається розбалансування клімату. Саме тому у нас відбуваються такі різкі погодні зміни. І цим можна пояснити те, що у нас аномально холодний початок літа. Але все одно синоптики говорять про те, що може настати жаркий період, коли хвиля тепла може бути, як кілька років тому в Україні", - каже Засядько, передає Апостроф.

Також кліматолог додала, що влітку можливі сильні перепади температур, тому якщо на початку червня в Києві було +13, то вже зовсім скоро може бути +40.

"Можна згадати, як кілька років тому ми з зими відразу потрапили в літо. Було близько 0 градусів, а через пару тижнів стало + 30. Це було навесні, але потім ситуація повернулася до нормальної температури: було +20, пішли дощі. Але зміни клімату відбуваються, йде розбалансування, тому ми спостерігаємо такі різкі погодні умови. Це негативно впливає і на здоров'я людей, так як скаче тиск у літніх людей", — попередила Євгенія Засядько.

читайте такожСиноптики розповіли, коли грози і дощі покинуть Україну і прийде спека

Як кажуть синоптики, в липні і серпні очікується багато дощів і бур.

  • 4 до 8 липня - аномальна спека,
  • 11-12 липня - дощі та бурі,
  • 16-17 липня - дощі.
  • 18 до 28 липня - спека,
  • 25-гроза і буря,
  • 30 липня - дощі,
  • 1-3 серпня - сильна спека,
  • 2 серпня - гроза і буря,
  • 8 - буря,
  • 11-14, 22, 27 і 29 серпня - дощі,
  • 19 до 21 і від 23 до 26 серпня - спека.

Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

2021 рік входить до п'ятірки рекордних років на земній кулі з точки зору зростання температурного режиму, повідомив директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда. Рекордна спека може бути як на півдні, так і на Сході і навіть на заході України, попередив він.

На початку червня температурний фон на 4-6 градуси нижче норми і більше відповідає кінця квітня, повідомив синоптик Віталій Постригань. Він розповів про чергування хвиль тепла і холоду на тлі періодичних дощів.

Синоптик здивував українців прогнозом на літо 2021. Влітку час від часу спостерігатиметься зниження температури, попередив Володимир Деркач.

погода Погода в Україні
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