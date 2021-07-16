Розжарить, як на "африканській сковорідці": українців попередили про пекло під +40°

Рекордну спеку прогнозують в Україні

В Україні спекотну погоду визначає тривалий східний антициклон, який закриває територію країни від дощових атмосферних фронтів, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Як написала вона в Facebook, північні циклони з атмосферними фронтами незабаром мають змінити погоду в Україні.

Синоптик прогнозує в найближчі вихідні окремі локальні дощі і грози практично повсюдно, крім південної частини України. У той же час наступного тижня дощів явно більше.

Вона каже, що спека 17-18 липня триватиме: протягом дня в більшості областей України +30 +35 градусів.

При цьому в понеділок істотне ослаблення спеки буде йти з західних областей, а у вівторок, 20-го липня, нове повітря пошириться далі по країні.

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У Києві 17-18 липня буде спекотно, +32 +34 градуси, ймовірні окремі локальні дощі. У понеділок у столиці вдень передбачається +28 +30 градусів, а у вівторок буде ослаблення спеки до +25 +28 градусів, додала Діденко.

Як уточнив в Facebook синоптик Віталій Постригань, "африканську" спеку в Україні забезпечує блокуючий антициклон, який нарешті почав руйнуватися.

"Однак, ще найближчі 4 доби нам доведеться пектися на "липневій сковорідці", - додав він.

Прогноз погоди на 17 липня / meteo.gov.ua

Погода в Україні: коли чекати температурних рекордів

Найближчим часом погода в Україні буде вкрай спекотна. Синоптики прогнозують незабаром майже + 40 градусів, йдеться в сюжеті ТСН.

Врятуватися короткочасним дощем зможуть лише в Карпатському регіоні, де прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ, грозу. Решта областей України залишаться сухими.

Зараз Україна одна з найгарячіших в Європі, однак це ще не пік. Найспекотнішим місяцем цього літа буде серпень. Наступного місяця температура, за прогнозами синоптиків, практично не опускатиметься нижче +30 градусів.

Прогноз погоди до кінця літа 2021

Нагадаємо, завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краковська розповіла про те, що в середині літа можна чекати досить жарких днів у найтеплішому місяці — липні, так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.

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Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе +27 ... + 32 градуси. Останній місяць літа почнеться з сильної спеки-стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33 ... + 35 градусів.