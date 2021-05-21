Синоптики розповіли, чи слід чекати на "сюрпризи" від погоди на вихідних

Погода в Україні на вихідних / pixabay

У той час, як новий атмосферний фронт накриє частину України грозами, в суботу, 22 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси, пише Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, гроза, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, а вдень невеликий дощ, температура вночі + 1... + 6 градусів, вдень + 7 ... +12 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі + 9...+11 градусів, вдень +19 ... +21 градус.

У Трускавці вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі + 9...+11 градусів, вдень +19 ... +21 градус.

У Сваляві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі + 8...+ 10 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі +5...+11 градусів, у Сумській області +4...+9 градусів; вдень +19...+25 градусів.

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У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, місцями гроза, вдень без опадів, вітер північний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Запорізькій області вночі невеликий дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі +6...+12 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі + 9...+11 градусів, а вдень +22 ... +24 градуси.

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