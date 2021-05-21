Синоптики розповіли, чи слід чекати на "сюрпризи" від погоди на вихідних

В Укргідрометцентрі розповіли про погоду в Україні на вихідних, 22 і 23 травня - чи йтимуть дощі, або можна сміливо йти на пікнік.
У той час, як новий атмосферний фронт накриє частину України грозами, в суботу, 22 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси, пише Укргідрометцентр.
На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, гроза, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +18...+24 градуси.
У Карпатах вночі без опадів, а вдень невеликий дощ, температура вночі + 1... + 6 градусів, вдень + 7 ... +12 градусів.
У Моршині вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі + 9...+11 градусів, вдень +19 ... +21 градус.
У Трускавці вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі + 9...+11 градусів, вдень +19 ... +21 градус.
У Сваляві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі + 8...+ 10 градусів, вдень +20...+22 градуси.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі +5...+11 градусів, у Сумській області +4...+9 градусів; вдень +19...+25 градусів.
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У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +20...+26 градусів.
На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, місцями гроза, вдень без опадів, вітер північний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Запорізькій області вночі невеликий дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі +6...+12 градусів, вдень +21...+26 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.
У Ялті без істотних опадів. Температура вночі + 9...+11 градусів, а вдень +22 ... +24 градуси.
Прогноз погоди на травень:
- Раніше народний синоптик Леонід Горбань говорив про те, що в 2021 році в Україні весна видалася холодною, проте скоро прийде потепління.
- В кінці місяця прийде справжня спека.