Синоптики поведали, ждать ли "сюрпризов" от погоды на выходных

Погода в Украине на выходных / pixabay

В то время, как новый атмосферный фронт накроет часть Украины грозами, в субботу, 22 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса, пишет Укргидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +18…+24 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, в Сумской области +4…+9 градусов; днем +19…+25 градусов.

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В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +20…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Запорожской области ночью небольшой дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +6…+12 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса.

Прогноз погоды на май: