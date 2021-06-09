Синоптики розповіли, коли в Україні вдарить +30

В Україні буде посушлива і досить небезпечна погода.
Погода в Україні сильно зіпсується вже в найближчі дні. Синоптики попереджають про грози, під час яких вітер посилиться до шквального, ймовірний також град.
В Українському гідрометцентрі розповіли, де розгуляється стихія, а де опадів буде найменше.
"Вдень 10 червня в Україні грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили синоптики.
Температура в цей день буде в межах +21 +24 градусів, а на півдні та сході місцями до + 26.
Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко також прогнозує значну кількість опадів по всій країні. Вони можуть бути спонтанними, налітати зі шквалами і градом. При цьому на півдні і півночі (включаючи Київ) можливі "просвіти".
За прогнозом синоптиків, до кінця першої декади місяця стовпчики термометрів піднімуться до + 32 градусів.
Спека протримається в Україні недовго, а максимальна температура в період з 10 по 25 червня складе +24. В кінці місяця буде посушлива погода до + 30 градусів.
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У Києві до кінця тижня буде високою ймовірність дощів і гроз. Температура 10-11 числа знизиться до +20 +21 градуса, а на вихідних досягне +25-ти. У другій половині червня, згідно з попереднім прогнозом, дощі припиняться.
Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
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Синоптик здивував українців прогнозом на літо 2021. Влітку час від часу спостерігатиметься зниження температури, попередив Володимир Деркач.