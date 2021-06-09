Синоптики рассказали, когда в Украине ударит +30

Погода в Украине на 10 июня / pixabay

Погода в Украине сильно испортится уже в ближайшие дни. Синоптики предупреждают о грозах, во время которых ветер усилится до шквального, вероятен град.

В Украинском гидрометцентре рассказали, где разгуляется стихия, а где осадков будет меньше всего. "Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Температура в этот день будет в пределах +21 +24 градусов, а на юге и востоке местами до +26.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также прогнозирует значительное количество осадков по всей стране. Они могут быть спонтанными, налетать со шквалами и градом. При этом на юге и севере (включая Киев) возможны "просветы".

По прогнозу синоптиков, к концу первой декады месяца столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Жара продержится в Украине недолго, а максимальная температура в период с 10 по 25 июня составит +24. В конце месяца будет засушливая погода до +30 градусов.

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В Киеве до конца недели будет высокой вероятность дождей и гроз. Температура 10-11 числа снизится до +20 +21 градуса, а на выходных достигнет +25-ти. Во второй половине июня, согласно предварительному прогнозу, дожди прекратятся.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.

Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.