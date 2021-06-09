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Погода на Вознесение 2021 подарит украинцам шквалы и град

9 июня 2021, 12:01
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В ближайшие дни украинцев ожидает дождливая погода.

Погода на Вознесение 2021 подарит украинцам шквалы и град
Погода на Вознесение 2021 подарит украинцам шквалы и град / Wallbox.ru

Циклон решил задержаться в Украине еще на несколько дней, предупредила синоптик Наталья Диденко. Поэтому в ближайшее время украинцев ожидает дождливая погода.

Погода в Украине 10 июня 2021: осадки

Праздник Вознесение Господне 2021 Украина отметит с дождями и грозами: осадки прогнозируются практически повсеместно.

При грозах вероятны шквалы и град.

В южных и северных регионах днем возможны просветы, но зонтик с утра забывать не стоит.

Погода на Вознесение 2021 подарит украинцам шквалы и град

Погода в Украине 10 июня 2021: температура воздуха

Термометры в течение дня покажут 20-24 градуса тепла.

Прогноз погоды на завтра в Украине Укргидрометцентр
Прогноз погоды на завтра в Украине: Укргидрометцентр

Погода в Киеве на завтра, 10 июня 2021

В столице велика вероятность дождя с грозой. Столбики термометров дотянутся до отметки 20-23 градуса тепла.

Прогноз погоды на лето 2021 в Украине

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.

Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.

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