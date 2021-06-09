Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы / gtrk-kaluga.ru

Вознесение Господне входит в плеяду самых важных церковных праздников у христиан.

Католическое Вознесение 2021 отмечается уже сегодня: в этом году этот праздник 13 мая. А вот православные Вознесение в 2021 году отметят 10 июня. Оно всегда празднуется на сороковой день после Пасхи.

Что означает праздник Вознесение Господне и можно ли работать в праздник Вознесения Господня, какие молитвы читать в этот день и что делать – узнал Главред.

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Что означает праздник Вознесение Господне

Сорок дней после своего воскрешения Господь провел на земле со своими учениками и последователями. По истечению этого срока Спаситель попрощался с апостолами на горе Елеон в Иерусалиме, благословил их и прямо во плоти вознесся на небо.

После этого два ангела возвестили ученикам Христа, что Спаситель вернется на землю, дабы судить живых и мертвых.

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Вознесение Господне 2021: традиции и запреты

Праздничные службы в храмах начинаются еще накануне вечером. Сам праздник также полагается начать с молитвы.

Вознесение 2021 выпало на четверг – поэтому поста в этот день нет. На праздничный стол принято готовить особые блины (их называют "Христовы лапотки", "онучки" или "Божья окутка" – так как готовят их "Христу на дорожку"), лепешки с творожной начинкой (их края загибают в виде семи ступенек – тоже чтобы Христу легче было на Небо подниматься), мясные блюда.

Во время семейного обеда тихо и без лишней скорби поминают родных: по поверью, их души вместе с Христом возвращаются на Небо.

В праздник Вознесение нельзя:

обижать странников, больных или нищих людей;

плевать на улицу (чтоб в Иисуса не попасть);

выносить мусор;

ссориться, браниться и вообще громко разговаривать;

что-то резать или стричь;

заниматься тяжелой и грязной работой;

заниматься сексом.

С этого дня уже перестают приветствовать друг друга словами Христос воскрес!

На Вознесение принято умываться росой, плести и носить венки из одуванчиков (обе приметы обещают здоровье и красоту), ходить в гости и угощать друзей выпечкой.

К слову, печь блины нужно в первую очередь незамужним барышням: по поверью, если первый блин выйдет удачным – скоро девушка удачно выйдет замуж.

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Вознесение Господне: молитвы

Тропарь Вознесению Господню

Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников обещанием Святого Духа, по утверждении их благословением, в том, что Ты – Сын Божий, Искупитель мира.

Кондак Вознесению Господню

Исполнив весь замысел о нашем спасении, и то что на земле соединив с небесным, вознесся Ты во славе, Христе, Боже наш, совсем не оставляя нас, но пребывая неразлучно и взывая любящим Тебя: "Я – с вами и никто – против вас!"