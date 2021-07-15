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Україну накриває потужна африканська хмара пилу: синоптик попередив про небезпеку

15 липня 2021, 14:30

Аерозолі розсіюють і поглинають сонячне світло, а також зменшують видимість.

пилова буря
Пилова хмара йде в Україну з Сахари / УНІАН

Потужна пилова хмара з Сахари накриває територію України із західного напрямку, повідомив синоптик Валерій Латуха.

На своїй сторінці в Facebook він попередив про те, що аерозолі загрожують здоров'ю людей при вдиханні, особливо загрожують хворим на астму або на інші респіраторні захворювання.

Експерт пояснив, що аерозолі розсіюють і поглинають сонячне світло, а також зменшують видимість.

"Вони впливають на погоду і клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар", — уточнив він.

Синоптик підкреслив, що джерела аерозолів включають промислові забруднення атмосфери, дим від пожеж, пил від пилових бур, морську сіль, а також вулканічний попіл і смог.

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"Оскільки аерозолі важко ідентифікувати, коли вони трапляються на різних типах наземних поверхонь і поверхонь океану, Worldview пропонує кілька різних типів шарів зображень, які допомагають в ідентифікації", — резюмував Латуха.

Додамо, що на скріншоті темно-червоним кольором на малюнку позначені високі концентрації пилу, які максимально знижують прозорість атмосфери.

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Нагадаємо, у червні Київ огорнув потужний смог. Столичні жителі скаржилися на погану видимість і пісок у повітрі, через який важко дихати.

У мережі писали, що пилова буря настільки потужна, що з одного берега столиці не було видно другого і говорили, що на зубах буквально скрипів пісок.

піщана буря смог новини України пилова буря
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