Україну накриває потужна африканська хмара пилу: синоптик попередив про небезпеку

Пилова хмара йде в Україну з Сахари / УНІАН

Потужна пилова хмара з Сахари накриває територію України із західного напрямку, повідомив синоптик Валерій Латуха.

На своїй сторінці в Facebook він попередив про те, що аерозолі загрожують здоров'ю людей при вдиханні, особливо загрожують хворим на астму або на інші респіраторні захворювання.

Експерт пояснив, що аерозолі розсіюють і поглинають сонячне світло, а також зменшують видимість.

"Вони впливають на погоду і клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар", — уточнив він.

Синоптик підкреслив, що джерела аерозолів включають промислові забруднення атмосфери, дим від пожеж, пил від пилових бур, морську сіль, а також вулканічний попіл і смог.

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"Оскільки аерозолі важко ідентифікувати, коли вони трапляються на різних типах наземних поверхонь і поверхонь океану, Worldview пропонує кілька різних типів шарів зображень, які допомагають в ідентифікації", — резюмував Латуха.

Додамо, що на скріншоті темно-червоним кольором на малюнку позначені високі концентрації пилу, які максимально знижують прозорість атмосфери.

Нагадаємо, у червні Київ огорнув потужний смог. Столичні жителі скаржилися на погану видимість і пісок у повітрі, через який важко дихати.

У мережі писали, що пилова буря настільки потужна, що з одного берега столиці не було видно другого і говорили, що на зубах буквально скрипів пісок.