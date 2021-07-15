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Украину накрывает мощное африканское облако пыли: синоптик предупредил об опасности

15 июля 2021, 14:30
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Аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, а также уменьшают видимость.

пыльная буря
Пылевое облако идет в Украину из Сахары / УНИАН

Мощное пылевое облако из Сахары накрывает территорию Украины с западного направления, сообщил синоптик Валерий Латуха.

На своей странице в Facebook он предупредил о том, что аэрозоли угрожают здоровью людей при вдыхании, особенно угрожают больным астмой или другими респираторными заболеваниями.

Эксперт пояснил, что аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, а также уменьшают видимость.

"Они влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков", — уточнил он.

Синоптик подчеркнул, что источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог.

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"Поскольку аэрозоли трудно идентифицировать, когда они случаются на разных типах наземных поверхностей и поверхностей океана, Worldview предлагает несколько различных типов слоев изображений, которые помогают в идентификации", — резюмировал Латуха.

Добавим, что на скриншоте темно-красным цветом на рисунке обозначены высокие концентрации пыли, которые максимально снижают прозрачность атмосферы.

Напомним, в июне Киев окутал мощный смог. Столичные жители жаловались на плохую видимость и песок в воздухе, из-за которого тяжело дышать.

В Сети писали, что пылевая буря настолько мощная, что с одного берега столицы не было видно второго и говорили, что на зубах буквально скрипел песок.

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