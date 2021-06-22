"Тяжело дышать": мощная песчаная буря покрыла Киев пылью

Жители столицы не видят дома неподалеку/ТСН

Киев во вторник, 22 июня, окутал мощный смог. Жители жалуются на плохую видимость и песок в воздухе, из-за которого тяжело дышать.

Как сообщает ТСН, примерно в полдень город затянуло неизвестным дымом, который распространился сразу на несколько районов. В Сети отмечают, что пылевая буря настолько мощная, что с одного береге столицы не видно второго и говорят, что на зубах скрипит песок.

Тем временем, метеоролог Валерий Латуха сообщил, что одной из причиной такого явления может быть песчаная буря из астраханских полупустынных степей.

"Из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украиной, которую нанесло с астраханских полупустынных степей. Затрагивает также и Киев. Это явление имеет собственное имя -" Астраханский суховей ", - написал Валерий Латуха в Facebook.

Загрязнение воздуха в Киеве

13 апреля 2021 года Киев оказался на втором месте в рейтинге городов всех стран мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные экологического ресурса Iqair, который отслеживает параметры загрязнения воздуха.

Показатель загрязнения воздуха в Киеве составил 155 (то есть превысил допустимую норму более чем втрое). Воздух в столице Украины оценили как "нездоровый для чувствительных групп" либо "нездоровый". Рядом со столицей Украины в рейтинге находятся Ухань (Китай) и Гуанчжоу (Китай), а возглавляет его Катманду (Непал).

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