УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Тяжело дышать": мощная песчаная буря покрыла Киев пылью

22 июня 2021, 15:08
Прослушать новость
Остановить

Столицу накрыла сверхмощная пылевая буря.

Жители столицы не видят дома неподалеку/ТСН

Киев во вторник, 22 июня, окутал мощный смог. Жители жалуются на плохую видимость и песок в воздухе, из-за которого тяжело дышать.

Как сообщает ТСН, примерно в полдень город затянуло неизвестным дымом, который распространился сразу на несколько районов. В Сети отмечают, что пылевая буря настолько мощная, что с одного береге столицы не видно второго и говорят, что на зубах скрипит песок.

Тем временем, метеоролог Валерий Латуха сообщил, что одной из причиной такого явления может быть песчаная буря из астраханских полупустынных степей.

"Из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украиной, которую нанесло с астраханских полупустынных степей. Затрагивает также и Киев. Это явление имеет собственное имя -" Астраханский суховей ", - написал Валерий Латуха в Facebook.

Загрязнение воздуха в Киеве

13 апреля 2021 года Киев оказался на втором месте в рейтинге городов всех стран мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные экологического ресурса Iqair, который отслеживает параметры загрязнения воздуха.

Показатель загрязнения воздуха в Киеве составил 155 (то есть превысил допустимую норму более чем втрое). Воздух в столице Украины оценили как "нездоровый для чувствительных групп" либо "нездоровый". Рядом со столицей Украины в рейтинге находятся Ухань (Китай) и Гуанчжоу (Китай), а возглавляет его Катманду (Непал).

.

новости Киева смог пылевая буря
Сейчас вы просматриваете новость «"Тяжело дышать": мощная песчаная буря покрыла Киев пылью». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Под Днепром учитель жестоко изнасиловал школьницу на выпускномПод Днепром учитель жестоко изнасиловал школьницу на выпускном Муж Нади Дорофеевой пообещал "переворот" в Instagram при одном условииМуж Нади Дорофеевой пообещал "переворот" в Instagram при одном условии Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любвиГороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Задушил подросток: появились подробности кошмарного убийства 15-летней девочки в НикополеЗадушил подросток: появились подробности кошмарного убийства 15-летней девочки в Никополе "Я - Ева": во Львове по парку бегала голая женщина и избивала людей"Я - Ева": во Львове по парку бегала голая женщина и избивала людей

Последние новости

15:08

"Тяжело дышать": мощная песчаная буря покрыла Киев пылью

15:05

В Олешковском лесу массово цветут загадочные кактусы Видео

15:01

Гороскоп на завтра 23 июня 2021 всех знаков Зодиака: личные "перевороты" и прибыльные идеи Видео

14:36

Почему красное мясо сильно опасно для организма - ответ ученых Видео

14:26

"Изверг": в Луцке умерла 32-летняя женщина, которую дико на глазах у ребенка избил сожитель

Реклама
14:10

Тренировка с виртуальным тренером: Зеленский анонсировал создание в Украине спортивных локаций Видео

14:00

Новый налоговый закон в Украине ударит по всему украинскому бизнесу - СМИ

13:59

Вывести рынок из "тени": СМИ дали рецепт наполнения госбюджета без "закручивания гаек"

13:38

"Мы делали глупую вещь": убийца 15-летней девочки в Никополе рассказал, как задушил свою подругу Видео

13:36

Врач рассказала, кому категорически нельзя есть малину Видео

13:35

Грибы-убийцы: в Днепре маленький мальчик умер в муках от отравления

12:59

Зеленский пообещал украинцам регулярные медосмотры: кому и когда светят чекапы Видео

12:53

Путин объяснил, кто виноват, что Россия захапала Крым Видео

12:34

Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар показала свою красавицу-дочь

12:31

"К черту НАТО": в Дании вандалы осквернили памятник Шевченко Видео

12:30

Заглянула под кровать и увидела питона: харьковчанка нашла змею в своей квартире

12:08

У Google сегодня масштабный сбой: что случилось

12:04

Луческу раскритиковал сборную Украины за игру с Австрией на Евро-2020 Видео

11:50

"Хотел хайпануть на скандале": история о позоре TikTok-блогера Волошина получила продолжение Видео

11:48

Ждем жару под 40°: синоптик дал прогноз погоды на ближайшие дни в Украине Видео

Реклама
11:36

"Большая стройка": на отремонтированном участке Дороги единства состоится пробег ретро-автомобилей

11:35

Носи усы - не бойся: в Киеве разоблачили усатого мужчину, который прикидывался нищенкой Видео

10:56

Пересчет пенсий с 1 июля: сколько денег докинут из-за стажа Видео

10:55

Побережье Азовского моря оккупировали змеи Видео

10:34

Перекрестилась и выкопала туи: под Днепром женщина ограбила церковь Видео

10:10

"Игра не в нашу пользу": тренер сборной России "отмазался" от поражения от Дании на Евро-2020 Видео

10:04

Гороскоп на 22 июня 2021 всех знаков Зодиака: защитный купол и любовные перемены Видео

09:33

Популярный украинский блогер влип в скандал, отобрав у ребенка подаренный iPhone Видео

09:30

Ударил жену утюгом и задушил проводом: СМИ выяснили подробности жестокого убийства на Тернопольщине

09:06

В Киеве здоровенный мужчина в кровь избил парня с нестандартной внешностью Видео

08:54

Как с помощью одежды выглядеть стройнее: пять простых правил, которые творят чудеса Видео

08:19

Минимум больных с начала года: коронавирус в Украине установил рекорд

08:16

Месиво из тел и металла: под Николаевом произошло масштабное ДТП Видео

07:57

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

07:31

Украина станет одной из тем "стратегического диалога" США и РФ – Госдеп Видео

07:26

Как быть с "Минском" мнение

07:07

В России медведь напал на туристов: погиб подросток, есть пострадавший

06:45

Армяне устали быть "маленьким, но гордым народом" мнение

06:40

Штамм COVID-19 Дельта расползается по миру: в ВОЗ объяснили, что поможет защититься Видео

06:30

Зачем православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы и в чем помогает праздник

Реклама
04:57

Ученые рассказали, какая косметика небезопасна для здоровья женщин

04:38

Уступка США по Украине: Путину выгодно подключить Байдена к переговорам – эксперт Видео

03:25

Здесь или сдесь: как правильно пишется слово в русском языке

01:28

Экс-агент ЦРУ объяснил, почему РФ переигрывает США по Украине Видео

00:16

Названы топ-9 продуктов, которые никогда не испортятся Видео

21 июня, понедельник
23:24

Врач рассказала о коварной опасности абрикос Видео

22:56

Под Киевом утонули дети с отцом, которые плавали на надувном матрасе Видео

22:38

Комаровский объяснил, как цитокиновый шторм убивает организм Видео

22:23

Смертельный взрыв под Киевом: выяснилась возможная причина Видео

22:05

В TikTok запустили новый опасный челленж, за который могут "выкрутить руки"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять