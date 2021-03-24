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В Україну повертаються снігопади: прогноз погоди до кінця березня

24 березня 2021, 23:32
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В Укргідрометцентрі попередили про складні погодні умови.

Погода
В Україні розгуляється зима / pixabay

Погода в Україні найближчими днями на більшій частині території буде нестабільною. За прогнозом синоптиків вируватиме негода, у центральних областях та на півдні очікуються снігопади.

"Будуть активні процеси завдяки тому, що там атмосферний фронт все ще знаходиться, і будуть опади у вигляді мокрого снігу і дощу, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Тобто складні погодні умови", - повідомила провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом, на вихідних погода повинна покращитися, але з початку наступного тижня очікується черговий атмосферний фронт, майже весняний - без снігу, але з дощами.

25 березня, в Україні очікується різна погода в залежності від регіону. Так, в західній частині країни буде без опадів, а ось на сході, в центральній частині, і на півдні очікується мокрий сніг з дощем.

У Львівській та Закарпатській областях вдень буде +7...+9, а вночі від -3 до -6.

У Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Рівненській областях вдень градусники покажуть +6...+8, а вночі -4...-6.

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У північній частині країни також без опадів. У Чернігівській та Сумській областях вдень +6...+8, а вночі -3...-5.

У центральних областях очікується мокрий сніг з дощем. Температура вдень + 4...+6, вночі -2 ... -4.

На сході також погана погода з мокрим снігом і дощем. У Луганській та Донецькій областях вдень очікується +2...+4, вночі -1...+1. У Харківській області вдень + 3...+5, вночі 0 ... -2.

Жителів півдня теж чекає сніг з мокрим дощем. Вдень температура повітря прогріється до + 2...+4, вночі -1 ... -3.

У Києві без опадів, вдень + 5...+7, вночі -2 ... -4. Буде північний вітер зі швидкістю 5-10 м / с.

Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • Синоптики уточнили прогноз, коли в Україну прийде справжня тепла весна. Березень почнеться снігом, дощами і морозами, у другій декаді начебто прийде весна, але потім знову похолодає, підуть дощі з мокрим снігом.
  • Фахівці дали несподіваний прогноз погоди на весну: очікується сніг до початку квітня. В Україні очікуються температурні гойдалки до Великодня.

погода синоптик Погода в Україні Наталія Голеня
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