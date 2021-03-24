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В Украину возвращаются снегопады: прогноз погоды до конца марта

24 марта 2021, 23:32
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В Укргидрометцентре предупредили о сложных погодных условиях.

Погода
В Украине разгуляется зима / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни на большей части территории будет нестабильной. По прогнозу синоптиков будет бушевать непогода, в центральных областях и на юге ожидаются снегопады.

"Будут активные процессы благодаря тому, что там атмосферный фронт все еще находится, и будут осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. То есть сложные погодные условия", - сообщила ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу, на выходных погода должна улучшиться, но с начала следующей недели ожидается очередной атмосферный фронт, почти весенний - без снега, но с дождями.

25 марта, в Украине ожидается разная погода в зависимости от региона. Так, в западной части страны будет без осадков, а вот на востоке, в центральной части, и на юге ожидается мокрый снег с дождем.

Во Львовской и Закарпатской областях днем будет +7…+9, а ночью от -3 до -6.

В Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ровенской областях днем градусники покажут +6…+8, а ночью -4…-6.

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В северной части страны также без осадков. В Черниговской и Сумской областях днем +6…+8, а ночью -3…-5.

В центральных областях ожидается мокрый снег с дождем. Температура днем +4…+6, ночью -2…-4.

На востоке также плохая погода с мокрым снегом и дождем. В Луганской и Донецкой областях днем ожидается +2…+4, ночью -1…+1. В Харьковской области днем +3…+5, ночью 0…-2.

Жителей юга тоже ждет снег с мокрым дождем. Днем температура воздуха прогреется до +2…+4, ночью -1…-3.

В Киеве без осадков, днем +5…+7, ночью -2…-4. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
  • Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.

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