Всё заблестит: где в Украине будут снег и гололедица, а где – тепло

Синоптик: Кому погода в Украине обещает снег, а кому - тепло / pixabay

Погода в Украине 25 марта 2021 будет блестящей в буквальном смысле этого слова: только в одних регионах – от снега и гололедицы, а в других – от весеннего солнышка.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, на юге Украины в четверг будет холоднее всего, а вот на севере – наоборот, непривычно тепло. Так, в южных, восточных и в большинстве центральных областей днем ожидается от 1 до 5 градусов тепла. А на севере, западе и в Винницкой области термометры покажут до 9 градусов тепла. Еще теплее на Закарпатье: тут до 11 градусов выше нуля.

Читайте такжеКогда Троица 2021: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьБез существенных осадков завтра остались запад и север страны, а также Винницкая область. На остальной территории Украины ожидаются снег, мокрый снег, местами – налипание мокрого снега. Ветер усилится до штормовых значений.

Хуже всего складывается ситуация на дорогах на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины.

А вот погода в Киеве завтра, 25 марта, будет блестящей от солнечных лучей. В столице осадки не ожидаются, воздух днем прогреется до 7 градусов тепла.

"В конце недели, на выходные, потепление коснется всех областей Украины", – заверила Диденко.

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