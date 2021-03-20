Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением

Украина окажется под влиянием антициклона, сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Киеве в ближайшее время ожидается пасмурная погода с мокрым снегом, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как сообщила она в своем Facebook, уже в воскресенье, 21 марта, погоду в Украине будет определять антициклон.
"Завтра это безобразие прекратится, Украина будет преимущественно под влиянием антициклона", - подчеркнула синоптик.
Она уточнила, что 21 марта в Украине преимущественно без осадков, только в Луганской ожидается местами небольшой мокрый снег.
"Температура воздуха пока без изменений, низковата, мягко говоря, в понедельник-вторник даже еще похолодает. Но потом начнет понемногу теплеть", - добавила Диденко.
Прогноз погоды в Украине:
- Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
- Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.
Автор: Алексей Тычина