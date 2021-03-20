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Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением

20 марта 2021, 17:32
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Украина окажется под влиянием антициклона, сообщила синоптик Наталья Диденко.

мокрый снег
Украинцам пообещали мокрый снег и новое похолодание / УНИАН

В Киеве в ближайшее время ожидается пасмурная погода с мокрым снегом, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в своем Facebook, уже в воскресенье, 21 марта, погоду в Украине будет определять антициклон.

"Завтра это безобразие прекратится, Украина будет преимущественно под влиянием антициклона", - подчеркнула синоптик.

Она уточнила, что 21 марта в Украине преимущественно без осадков, только в Луганской ожидается местами небольшой мокрый снег.

"Температура воздуха пока без изменений, низковата, мягко говоря, в понедельник-вторник даже еще похолодает. Но потом начнет понемногу теплеть", - добавила Диденко.

Прогноз погоды в Украине:

  • Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
  • Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
  • Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.

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