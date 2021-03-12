Части Украины синоптик сулит до +14: названы самые теплые области

В субботу на западе Украины ожидается до +14, поделилась Наталья Диденко / cz.wallpapers-fenix.eu

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что погода завтра днем, в субботу, 13 марта, на части территории Украины будет очень теплая – западным областям спрогнозировано от +9 до +14 градусов.

Теплая погода также ожидается в южных регионах – от 8 до 11 тепла, поделилась эксперт в своем канале в Telegram.

Диденко добавила, что прохладнее всего будет в восточных областях – от +1 до +4.

"...Ближайшей ночью атмосферный фронт еще будет посыпать снегом и мокрым снегом полосу от Харьковщины, Сумщины через Днепропетровщину вплоть до юга Украины. Днем в субботу осадки прекратятся", – сообщила синоптик.

В Укргидрометцентре отметили, что максимальная дневная температура в субботу составит +10 градусов.

По сведениям синоптиков, самая теплая погода в Украине 13 марта будет в таких областях:

Киевская;

Житомирская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Ровенская;

Тернопольская;

Львовская;

Ивано-Франковская.

В субботу теплее всего будет в восьми регионах страны, отметили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua