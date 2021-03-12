Части Украины синоптик сулит до +14: названы самые теплые области

Самая теплая погода в Украине светит не югу страны.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что погода завтра днем, в субботу, 13 марта, на части территории Украины будет очень теплая – западным областям спрогнозировано от +9 до +14 градусов.
Теплая погода также ожидается в южных регионах – от 8 до 11 тепла, поделилась эксперт в своем канале в Telegram.
Диденко добавила, что прохладнее всего будет в восточных областях – от +1 до +4.
"...Ближайшей ночью атмосферный фронт еще будет посыпать снегом и мокрым снегом полосу от Харьковщины, Сумщины через Днепропетровщину вплоть до юга Украины. Днем в субботу осадки прекратятся", – сообщила синоптик.
В Укргидрометцентре отметили, что максимальная дневная температура в субботу составит +10 градусов.
По сведениям синоптиков, самая теплая погода в Украине 13 марта будет в таких областях:
- Киевская;
- Житомирская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Львовская;
- Ивано-Франковская.
- Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 12 марта в ряде регионов нашей страны выпадет мокрый снег. В большей части государства был спрогнозирован сильный ветер.
- Синоптики добавили, что самая высокая дневная температура воздуха будет в западных областях – до +8.
- По сведениям синоптиков, в Киеве 13 марта резко изменится погода – ожидается ощутимое повышение температуры.