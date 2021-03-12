Когда потепление в Украине: синоптик назвала теплые дни

В Украине будет три теплых дня, рассказала Наталья Голеня / УНИАН

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что потепление в Украине 2021 наступит с субботы, 13 марта, благодаря теплому воздуху с Атлантики.

Потепление продержится 14, 15 и 16 числа, днем ожидается от +5 до +10 градусов, рассказала эксперт в эфире канала Украина 24.

Голеня предупредила, что в нашей стране 17 и 18 марта погода может ухудшиться из-за циклона – возможно возвращение холода, прогнозируется дождь и мокрый снег.

"…Ночная температура будет 2-7 градусов мороза, а дневная – 0...+5, и не больше. Это не редкостная аномалия для марта, что есть осадки в виде снега и мокрого снега", – добавила собеседница.

Ранее синоптики предупредили, что 12 марта часть Украины накроет мокрый снег. В большей части государства был спрогнозирован сильный ветер. В Укргидрометцентре отмечали, что самая высокая температура воздуха будет на западе страны – до +8.

По сведениям синоптиков, в Киеве резко изменится погода – 13 марта ожидается серьезное потепление.