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Киев предупредили о скачке температуры: названы даты

12 марта 2021, 09:45

Синоптик насулил столице весеннюю температуру воздуха.

В Киеве на выходных резко потеплеет, предупредили синоптики
В Киеве на выходных резко потеплеет, предупредили синоптики / УНИАН

В пятницу, 12 марта, погода в Киеве спрогнозирована холодная и снежная – днем ожидается около 0 градусов, а на выходных в столице температура воздуха подскочит.

В субботу в Киеве ночью возможен небольшой дождь, днем ожидается до +8, сообщает Sinoptik.

В воскресенье в столице в дневное время прогнозируется до +7 градусов.

Погода в Киеве сегодня:

  • Днем 0 градусов, снег;
  • Вечером 0…+1, снег.
/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз для столицы на 13 марта:

  • Ночью +2, небольшой дождь;
  • Днем +8…+7, без осадков;
  • Вечером +3…+2, без осадков.
/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз погоды для Киева на 14 марта:

  • Ночью +1, без осадков;
  • Днем +7, без осадков;
  • Вечером +5, облачно.
/ Скриншот с Sinoptik
  • Ранее синоптики прогнозировали, что в Киеве ночью 12 марта и утром будет мороз. В ночное время в столице ожидалось до -3 градусов, а в утреннее – до -4.
  • Киев также предупредили о мокром снеге с переходом в дождь. Власти отмечали, что на дорогах возможна гололедица.

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