Киев предупредили о скачке температуры: названы даты

Синоптик насулил столице весеннюю температуру воздуха.
В пятницу, 12 марта, погода в Киеве спрогнозирована холодная и снежная – днем ожидается около 0 градусов, а на выходных в столице температура воздуха подскочит.
В субботу в Киеве ночью возможен небольшой дождь, днем ожидается до +8, сообщает Sinoptik.
В воскресенье в столице в дневное время прогнозируется до +7 градусов.
Погода в Киеве сегодня:
- Днем 0 градусов, снег;
- Вечером 0…+1, снег.
Прогноз для столицы на 13 марта:
- Ночью +2, небольшой дождь;
- Днем +8…+7, без осадков;
- Вечером +3…+2, без осадков.
Прогноз погоды для Киева на 14 марта:
- Ночью +1, без осадков;
- Днем +7, без осадков;
- Вечером +5, облачно.
- Ранее синоптики прогнозировали, что в Киеве ночью 12 марта и утром будет мороз. В ночное время в столице ожидалось до -3 градусов, а в утреннее – до -4.
- Киев также предупредили о мокром снеге с переходом в дождь. Власти отмечали, что на дорогах возможна гололедица.
Автор: Екатерина Присяжнюк