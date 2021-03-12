Киев предупредили о скачке температуры: названы даты

В Киеве на выходных резко потеплеет, предупредили синоптики / УНИАН

В пятницу, 12 марта, погода в Киеве спрогнозирована холодная и снежная – днем ожидается около 0 градусов, а на выходных в столице температура воздуха подскочит.

В субботу в Киеве ночью возможен небольшой дождь, днем ожидается до +8, сообщает Sinoptik.

В воскресенье в столице в дневное время прогнозируется до +7 градусов.

Погода в Киеве сегодня:

Днем 0 градусов, снег;

Вечером 0…+1, снег.

/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз для столицы на 13 марта:

Ночью +2, небольшой дождь;

Днем +8…+7, без осадков;

Вечером +3…+2, без осадков.

/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз погоды для Киева на 14 марта:

Ночью +1, без осадков;

Днем +7, без осадков;

Вечером +5, облачно.

/ Скриншот с Sinoptik