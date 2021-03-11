На Киев надвигается снежная буря и мороз

В Киеве 12 марта синоптики прогнозируют снежную бурю, гололед и штормовой ветер.
Погода в Киеве 12 марта резко ухудшится. По прогнозу синоптиков, в столице в пятницу будет идти мокрый снег с переходом в дождь.
"Осадки начнутся около 11 утра. А также ожидается усиление ветра до 12-15 м/с с порывами до 22 м/с. Температура ночью шесть градусов, а днем один градус мороза", - сообщили синоптики.
Как сообщает Киевская городская государственная администрация, из-за минусовой температуры на дорогах столицы возможна гололедица.
Также водителей призывают быть осторожными на дорогах.
"Заранее, до начала осадков, мы начнем превентивную обработку дорог и тротуаров. Есть 586 единиц специальной техники. Работаем в круглосуточном режиме", – пишут в КГГА.
Кроме того, синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что сейчас в Украину движется мощная циклоническая система с атмосферными фронтами. Она перемещается из Западной Европы.
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"Завтра, 12-го марта, атмосферный фронт принесет в большинство областей снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на Западе - преимущественно дождь и мокрый снег", - прогнозирует Диденко.
Потепление в Украине синоптики прогнозируют на ближайшую субботу-воскресенье.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.