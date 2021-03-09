Синоптик спрогнозировал Киеву уход "минусов" и около +10: названа дата

В Киеве на выходных ожидается теплая погода / УНИАН

В Киеве со среды по пятницу – 10-12 марта – в ночное время прогнозируется мороз, а в субботу и воскресенье, 13-14 числа, "минусы" уйдут.

Погода в Киеве завтра ночью ожидается достаточно холодная – минимальная температура составит -7 градусов, а днем максимум будет +1, сообщает Sinoptik.

По сведениям синоптиков, в четверг максимальная дневная температура составит +1, в пятницу – 0 градусов, в субботу спрогнозировано до +7, а в воскресенье – до 9 градусов тепла.

Погода завтра в Киеве:

Ночью -5…-7, без осадков;

Днем +1…0, без осадков.

/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз погоды для Киева на 11 марта:

Ночью -5, сухо;

Днем +1, без осадков.

/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз для столицы на 12 марта:

Ночью -3, без осадков;

Днем 0, снег.

/ Скриншот с Sinoptik

Погода в Киеве 13 марта:

Ночью +2, небольшой дождь;

Днем +7, солнечно.

/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз для столицы на 14 марта:

Ночью +2, ясно;

Днем +9, облачно.

/ Скриншот с Sinoptik