Синоптик спрогнозировал Киеву уход "минусов" и около +10: названа дата

Погода в Киеве резко изменится на выходных, предупредили синоптики.
В Киеве со среды по пятницу – 10-12 марта – в ночное время прогнозируется мороз, а в субботу и воскресенье, 13-14 числа, "минусы" уйдут.
Погода в Киеве завтра ночью ожидается достаточно холодная – минимальная температура составит -7 градусов, а днем максимум будет +1, сообщает Sinoptik.
По сведениям синоптиков, в четверг максимальная дневная температура составит +1, в пятницу – 0 градусов, в субботу спрогнозировано до +7, а в воскресенье – до 9 градусов тепла.
Погода завтра в Киеве:
- Ночью -5…-7, без осадков;
- Днем +1…0, без осадков.
Прогноз погоды для Киева на 11 марта:
- Ночью -5, сухо;
- Днем +1, без осадков.
Прогноз для столицы на 12 марта:
- Ночью -3, без осадков;
- Днем 0, снег.
Погода в Киеве 13 марта:
- Ночью +2, небольшой дождь;
- Днем +7, солнечно.
Прогноз для столицы на 14 марта:
- Ночью +2, ясно;
- Днем +9, облачно.
- Ранее синоптики прогнозировали, что 9 марта в Киеве ночью минимальная температура составит -6 градусов, а днем – 2 градуса мороза. Вечером в столице прогнозируется -4.
- Напомним, 8 марта погода в Киеве была морозной и снежной, местами наблюдалась снежная буря.
Автор: Екатерина Присяжнюк