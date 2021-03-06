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Киев "атакует" сильный ветер, и пойдет мокрый снег – синоптик

6 марта 2021, 18:26

Погода в Киеве завтра днем не будет сухой, предупредила Диденко.

Столице грозит мокрый снег, предупредил Укргидрометцентр
Киеву грозит мокрый снег, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

В воскресенье, 7 марта, в Киеве прогнозируется холодная погода – ночью минимальная температура может составить -6 градусов, ожидается сильный ветер.

Погода завтра в столице днем не порадует высокими градусами – будет 2…4 градуса тепла, говорится на канале синоптика Натальи Диденко в Telegram.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 7 марта в столице днем будет мокрый снег.

Прогноз для Киева на воскресенье от Укргидрометцентра:

  • Ночью -5…-7, без осадков;
  • Днем +2…+4.
Киеву грозит мокрый снег, предупредил Укргидрометцентр
Столице грозит мокрый снег, предупредили синоптики / meteo.gov.ua
  • Ранее Синоптик спрогнозировал, что 6 марта в Киеве ночью будет до -4 градусов, а максимальная дневная температура ожидалась +3. В столице не прогнозировались осадки.
  • По данным ресурса, 7 марта минимальная ночная температура составит -4, а максимальная дневная – 4 градуса тепла. Осадки ни днем, ни ночью не ожидались.

прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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