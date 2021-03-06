Киев "атакует" сильный ветер, и пойдет мокрый снег – синоптик

Погода в Киеве завтра днем не будет сухой, предупредила Диденко.
В воскресенье, 7 марта, в Киеве прогнозируется холодная погода – ночью минимальная температура может составить -6 градусов, ожидается сильный ветер.
Погода завтра в столице днем не порадует высокими градусами – будет 2…4 градуса тепла, говорится на канале синоптика Натальи Диденко в Telegram.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 7 марта в столице днем будет мокрый снег.
Прогноз для Киева на воскресенье от Укргидрометцентра:
- Ночью -5…-7, без осадков;
- Днем +2…+4.
- Ранее Синоптик спрогнозировал, что 6 марта в Киеве ночью будет до -4 градусов, а максимальная дневная температура ожидалась +3. В столице не прогнозировались осадки.
- По данным ресурса, 7 марта минимальная ночная температура составит -4, а максимальная дневная – 4 градуса тепла. Осадки ни днем, ни ночью не ожидались.
Автор: Екатерина Присяжнюк