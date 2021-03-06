Киев "атакует" сильный ветер, и пойдет мокрый снег – синоптик

Киеву грозит мокрый снег, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

В воскресенье, 7 марта, в Киеве прогнозируется холодная погода – ночью минимальная температура может составить -6 градусов, ожидается сильный ветер.

Погода завтра в столице днем не порадует высокими градусами – будет 2…4 градуса тепла, говорится на канале синоптика Натальи Диденко в Telegram.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 7 марта в столице днем будет мокрый снег.

Прогноз для Киева на воскресенье от Укргидрометцентра:

Ночью -5…-7, без осадков;

Днем +2…+4.

Столице грозит мокрый снег, предупредили синоптики / meteo.gov.ua