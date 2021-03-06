В Украине объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды завтра

Завтра в Украине будет очень ветрено, говорит прогноз погоды / 1zoom.ru

Погода в Украине в воскресенье, 7 марта, ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ночью в северо-западных областях, а днем по всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах - от 25 до 30 метров в секунду. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Погода в Киеве и области также будет ветреной. Днем синоптик прогнозирует сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Погода на завтра

По прогнозу Украинского гидрометцентра, погода в Украине в воскресенье будет без осадков, лишь вечером в северной части местами ожидается небольшой мокрый снег.

На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, в Карпатах - от -11 до -13, на побережье морей 1-4 градуса мороза. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+6 градусов, в Одесской области - до 9 градусов тепла.

Погода в Украине 7 марта / meteo.gov.ua

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