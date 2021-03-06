В Украине объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды завтра

Синоптик предупредил, что 7 марта по всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Погода в Украине в воскресенье, 7 марта, ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ночью в северо-западных областях, а днем по всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах - от 25 до 30 метров в секунду. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Погода в Киеве и области также будет ветреной. Днем синоптик прогнозирует сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Погода на завтра
По прогнозу Украинского гидрометцентра, погода в Украине в воскресенье будет без осадков, лишь вечером в северной части местами ожидается небольшой мокрый снег.
На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.
Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, в Карпатах - от -11 до -13, на побережье морей 1-4 градуса мороза. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+6 градусов, в Одесской области - до 9 градусов тепла.
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
- Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.