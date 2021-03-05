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Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами

5 марта 2021, 15:14
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В Украине ожидается до 13 градусов мороза.

погода, зима, снег
Украинцам пообещали снегопады и снижение температуры / Фото Reuters

В Украине в субботу, 6 марта, осадки в виде снега продвинутся преимущественно в Центр и на Восток страны, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, днем 6 марта мокрый снег и дождь периодически ожидаются в восточных областях, на севере и в Карпатах.

По ее прогнозу, на выходных в Украине будет холодно, днем +1 + 6 градусов. Ночью ожидается существенное снижение температуры воздуха, прогнозируются морозы.

"В Киеве 6-7 марта также прохладно, + 2 + 4 градуса, ночью с "минусом", - добавила Диденко.

Как уточнили в Укргидрометцентре, в ближайшие сутки, 6 марта, в Украину продолжит поступать холодный воздух с севера Европы и температура воздуха снизится, а ночью и утром в большинстве областей, кроме северо-запада и крайнего юга, выпадет снег.

В восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами значительный снег, днем без существенных осадков. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Температура ночью 3-8 градуса мороза, в южных и восточных областях от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла; в Карпатах на протяжение суток 8-13 градусов мороза.

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В Киеве в субботу без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, температура ночью 3-5 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.

/ meteo.gov.ua

Ранее сообщалось о том, что погода в Украине в ближайшие недели станет весенней ‒ воздух заметно нагреется.

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков.

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