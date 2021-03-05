Когда в Украину нагрянет теплая весна - прогноз синоптиков

Когда в Украину нагрянет теплая весна / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие недели станет реально весенней ‒потому что воздух заметно нагреется. Об этом свидетельствует прогноз, который был опубликован на портале Gismeteo.

Согласно ему, с пятницы, 5 марта, в Украине похолодает до +1+6 градусов днем, а с 9 по 10 марта и вовсе могут быть дневные морозы на Севере и Востоке Украины (ночью даже возможны заморозки до -9 градусов).

Но уже во второй декаде марта (с 11-го числа) ожидается, что температура будет держаться в пределах от +6 до +12 градусов днем, а на Юге страны ‒ до +15 градусов.

Синоптики ресурса Аccuweather также прогнозируют, что с 10 по 20 марта в Украине будет достаточно тепло. В первую очередь ‒ в Киеве.

Аналогичный прогноз дают синоптики портала Meteoprog. Согласно ему, существенное тепло придет с 12 марта, но будут незначительные погодные качели по всей стране.

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