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Когда в Украину нагрянет теплая весна - прогноз синоптиков

5 марта 2021, 11:58
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Синоптики предупредили украинцев, что прохладная погода в стране постепенно подходит к концу и отличная, теплая, реально весенняя погода уже не за горами.

Погода, тепло
Когда в Украину нагрянет теплая весна / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие недели станет реально весенней ‒потому что воздух заметно нагреется. Об этом свидетельствует прогноз, который был опубликован на портале Gismeteo.

Согласно ему, с пятницы, 5 марта, в Украине похолодает до +1+6 градусов днем, а с 9 по 10 марта и вовсе могут быть дневные морозы на Севере и Востоке Украины (ночью даже возможны заморозки до -9 градусов).

Но уже во второй декаде марта (с 11-го числа) ожидается, что температура будет держаться в пределах от +6 до +12 градусов днем, а на Юге страны ‒ до +15 градусов.

Синоптики ресурса Аccuweather также прогнозируют, что с 10 по 20 марта в Украине будет достаточно тепло. В первую очередь ‒ в Киеве.

Аналогичный прогноз дают синоптики портала Meteoprog. Согласно ему, существенное тепло придет с 12 марта, но будут незначительные погодные качели по всей стране.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Авторитетный украинский климатолог Веры Балабух заявила - летом 2021 года синоптики прогнозируют в Украине мощные циклоны с обильными осадками, бурями и грозами.
  • Руководитель Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того чтобы этого избежать, у украинцев есть не более десятилетия.

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