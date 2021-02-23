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Климатолог предупредила украинцев об аномальном лете

23 февраля 2021, 14:33
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Известный украинский климатолог Вера Балабух утверждает - лето 2021 года ожидается гораздо менее жарким и сухим, чем было лето минувшего года.

Пыльная буря
Климатолог предупредила украинцев об аномальном лете / Соцсети

Летом 2021 года синоптики прогнозируют в Украине мощные циклоны с обильными осадками, бурями и грозами. Об этом сообщает портал Сегодня со ссылкой на авторитетного украинского климатолога Веры Балабух.

По ее словам, на погоду летом нынешнего года будет в основном влиять пресловутая Ла-Нинья ("Малышка") – климатическое явление из южной части Тихого океана, во время которого поднимается холодная вода из морских глубин . Вследствие чего в регионе сразу наступает похолодание. Таким образом, лето 2021 года станет гораздо менее жарким и сухим, чем лето 2020-го.

"Ла-Нинья усиливает циклоническую деятельность не только в Тихом океане, но и в Атлантике. Это значит, что циклоны, которые неминуемо будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в минувшем году. А циклоны, как известно, несут осадки – дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами", – сказала Балабух.

Согласно ее прогнозу, погода в Украине летом 2021 будет такой:

  • Июнь будет достаточно теплым. В первой его декаде возможны частые дожди и жара, но к середине месяца установится комфортная погода без осадков. Но в конце снова будут обильные осадки;
  • В июле погода станет значительно жарче, будут регулярные дожди и грозы. А пик зноя предвидится в середине месяца;
  • Знойной и засушливой будет первая половина августа, во второй половине и до конца месяца ожидается ослабление жары и похолодание.

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Изменения климата – о чем ранее сообщалось:

  • Климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
  • Также она рассказала, какие территории Украины могут уйти под воду, и высказала мнение, что в захваченном Российской Федерацией Крыму ситуация с водой только ухудшится.
  • Руководитель Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того чтобы этого избежать, у украинцев есть не более десятилетия.

дождь буря Погода в Украине Вера Балабух
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